Купить ТЭН Термиком у производителя

Комплектация: упаковка, инструкция с гарантийным талоном, провод (витой с евровилкой), длина нагревательного элемента 27 см
Комплектация: упаковка, инструкция с гарантийным талоном, провод (витой с евровилкой), длина нагревательного элемента 27 см
Комплектация: упаковка, инструкция с гарантийным талоном, провод (витой с евровилкой), длина нагревательного элемента 27 см
Комплектация: упаковка, инструкция с гарантийным талоном, провод (витой с евровилкой), длина нагревательного элемента 37 см
Комплектация: упаковка, инструкция с гарантийным талоном, провод (витой с евровилкой), длина нагревательного элемента 37 см
Комплектация: упаковка, инструкция с гарантийным талоном, провод (витой с евровилкой), длина нагревательного элемента 37 см
Комплектация: упаковка, инструкция с гарантийным талоном, провод (витой с евровилкой), длина нагревательного элемента 47 см
Комплектация: упаковка, инструкция с гарантийным талоном, провод (витой с евровилкой), длина нагревательного элемента 47 см
Комплектация: упаковка, инструкция с гарантийным талоном, провод (витой с евровилкой), длина нагревательного элемента 47 см
* Провод может быть : витой с евровилкой, прямой с евровилкой, для скрытой проводки.
Внимание! У нас появилась услуга - ремонт электрических полотенцесушителей, а точнее замена неисправного электро ТЭНа в электрическом полотенцесушителе. Ремонт может быть осуществлен в наших магазинах:
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