Купить ТЭН Термиком у производителя

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ТЭН «ТЕРМИКОМ» 300 Ватт с дисплеем

Белый корпус

Комплектация: упаковка, инструкция с гарантийным талоном, провод (витой с евровилкой), длина нагревательного элемента 27 см

Стоимость: 3700 руб. 3300 руб.

Хромированный корпус

Комплектация: упаковка, инструкция с гарантийным талоном, провод (витой с евровилкой), длина нагревательного элемента 27 см

Стоимость: 3700 руб. 3300 руб.

Золотой корпус

Комплектация: упаковка, инструкция с гарантийным талоном, провод (витой с евровилкой), длина нагревательного элемента 27 см

Стоимость: 4900 руб. 4500 руб.
 

ТЭН «ТЕРМИКОМ» 600 Ватт с дисплеем

Белый корпус

Комплектация: упаковка, инструкция с гарантийным талоном, провод (витой с евровилкой), длина нагревательного элемента 37 см

Стоимость: 4200 руб. 3800 руб.

Хромированный корпус

Комплектация: упаковка, инструкция с гарантийным талоном, провод (витой с евровилкой), длина нагревательного элемента 37 см

Стоимость: 4200 руб. 3800 руб.

Золотой корпус

Комплектация: упаковка, инструкция с гарантийным талоном, провод (витой с евровилкой), длина нагревательного элемента 37 см

Стоимость: 5200 руб. 4800 руб.
 

ТЭН «ТЕРМИКОМ» 1000 Ватт с дисплеем

Белый корпус

Комплектация: упаковка, инструкция с гарантийным талоном, провод (витой с евровилкой), длина нагревательного элемента 47 см

Стоимость: 4900 руб. 4500 руб.

Хромированный корпус

Комплектация: упаковка, инструкция с гарантийным талоном, провод (витой с евровилкой), длина нагревательного элемента 47 см

Стоимость: 4900 руб. 4500 руб.

Золотой корпус

Комплектация: упаковка, инструкция с гарантийным талоном, провод (витой с евровилкой), длина нагревательного элемента 47 см

Стоимость: 5900 руб. 5500 руб.

* Провод может быть : витой с евровилкой, прямой с евровилкой, для скрытой проводки.

Внимание! У нас появилась услуга - ремонт электрических полотенцесушителей, а точнее замена неисправного электро ТЭНа в электрическом полотенцесушителе. Ремонт может быть осуществлен в наших магазинах:

  • г. Подольск ул. Карла Маркса, д.57

 

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